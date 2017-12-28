بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على ضرورة أن تغادر القوات الامريكية، الأراضي السورية بعد القضاء على المسلحين بالكامل في البلاد.

وقال لافروف في تصريح لوكالة (انترفاكس): "ننطلق من أن الأمريكيين يجب أن يغادروا الأراضي السورية ما إن يتم القضاء على بقايا المسلحين هناك بالكامل، وهذا سيحدث قريبا جدا".

وأضاف: "وبهذا الخصوص، فان تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حول نية القوات الأمريكية البقاء في سوريا "حتى تحقيق تقدم في التسوية السياسية" يثير الاستغراب. وهو يوحي بأن واشنطن تحتفظ بالحق في تحديد مدى التقدم، وتريد الحفاظ على السيطرة على جزء من الأراضي السورية حتى تحقق النتيجة التي تريدها".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن مجلس الأمن الدولي لم يوافق على عمل الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده في سوريا، كما لم تدعوها الحكومة السورية الشرعية".

وقال الوزير الروسي: "وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي أيدت الولايات المتحدة تبنيه، فان القرار حول نظام سوريا المستقبلي لا يمكن أن يتخذه إلا الشعب السوري، وهذا ما سننطلق منه في اتصالاتنا مع الأمريكيين في وقت لاحق".

وأعرب لافروف عن قناعته بأن التعاون مع الولايات المتحدة في سوريا ممكن، في حال كان هدف الأمريكيين في سوريا محاربة الإرهاب.

وأعاد إلى الأذهان أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب أصدرا بيانا مشتركا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادئ بمدينة دانانغ الفيتنامية يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدا فيه السعي على مواصلة العمل المشترك بشأن سوريا.

كما أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة والأردن وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرة ثلاثية حول مبادئ تخفيض التصعيد في جنوب سوريا، مؤكدا أن منطقة تخفيض التصعيد هناك أثبتت فاعليتها.

فيديو أرشيفي: تقدم القوات الأمريكية شمالي سورية قرب بلدة منبج

 

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