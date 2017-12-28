الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة "الخيانة" في رام الله

رام الله - دنيا الوطن

​أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضي بشير العوري، والقاضي بسام زيد، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م. ي) بتهمة الخيانة خلافاً للمادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.



وجاء الحكم، بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ سامر أبو زيد.