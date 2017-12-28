الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الوطني اليمني، أنه تقدم اليوم الخميس، في جبهتي خب والشعف في محفاظة الجوف شمال شرق صنعاء.

تقدم الجيش الوطني، جاء في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها جماعات الحوثي في محافظة صنعاء، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وفي التفاصيل، تقدم الجيش اليمني لأكثر من 17 كيلومتراً على جبهتي خب والشعف، وذلك في عمليات عسكرية واسعة، تصاعدت فيها المعارك مع الجماعات الحوثية.

وشهدت المعارك انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، فيما قامت مقاتلات التحالف بمساندة القوات الشرعية، بقصفها أهدافاً للحوثيين.

واستهدفت طائرات التحالف آليات عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة للمتمردين.

يذكر، أن مديرية خب والشعف، هي أكبر مديريات محافظة الجوف في اليمن.

وكانت جماعات الحوثي، قد تكبدت خسائر كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ قتل أكثر من 45 مسلحاً في مواجهات على الساحل الغربي، ومن بين القتلى قيادي يدعى أبو ثابت، لقي مصرعه في غارات للتحالف العربي.

وفي تطور آخر اقتحمت الميليشيات الانقلابية قرى في مديرية التعزية شمالي تعز، بعد مواجهات مع الأهالي.

وهجرت الجماعات الحوثية عدداً من العائلات بالتزامن مع حملة اعتقالات، كما شنت قصفاً بالمدفعية على المنطقة، مما تسبب في موجة تهجير جديدة للسكان. 

فيديو: الجيش الوطني اليمني يتقدم في محافظة الجوف

 

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