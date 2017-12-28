الإعدام لمواطن أدين بقتل شقيقيه



وأدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدان (م/ خ) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقيه المغدورين رأفت محمد خليفة وجهاد محمد خليفة، حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل، والمشاجرة في مكان عام، وحمل سكين في مناسبة غير مشروعة.



وجاء حكم الإعدام بعد جلسات محكمة مطولة، تم خلالها سماع بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة، ولم تعفو عنه أسرته.



يذكر، أن المتهم قتل شقيقيه قصداً بتاريخ 15/5/2015 حيث طعنهما بعدة طعنات في جسميهما، الأمر الذي أدى لوفاتهما.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية خانيونس اليوم، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.