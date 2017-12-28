الحساينة يدعو المستفيدين من المنحة الكويتية لاستلام الدفعات المالية

رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان د. م مفيد محمد الحساينة، المستفيدين من المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، أصحاب المنازل المدمرة كلياً، وأصحاب المنشآت الصناعية التوجه للبنوك لاستلام الدفعات المالية الخاصة بهم.



وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي: "بتوجيهات حثيثة من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ومتابعة الدفعات المالية للمنحة، تم تسريع تنزيل الدفعات المالية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً، وأصحاب المنشآت الصناعية".



وتبلغ قيمة الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً لعدد (560) متضرراً (3,950,000 ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، وتبلغ قيمة دفعة المنشآت الصناعية (2,093,000 )

مليونين ومائة وثلاثة وتسعين ألف دولار أمريكي، يتم صرفها لعدد (272) منشأة صناعية.



وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.