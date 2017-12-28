الحساينة يدعو المستفيدين من المنحة الكويتية لاستلام الدفعات المالية

الحساينة يدعو المستفيدين من المنحة الكويتية لاستلام الدفعات المالية
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الأشغال العامة والإسكان د. م مفيد محمد الحساينة، المستفيدين من المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، أصحاب المنازل المدمرة كلياً، وأصحاب المنشآت الصناعية التوجه للبنوك لاستلام الدفعات المالية الخاصة بهم.

وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي: "بتوجيهات حثيثة من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ومتابعة الدفعات المالية للمنحة، تم تسريع تنزيل الدفعات المالية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً، وأصحاب المنشآت الصناعية".

وتبلغ قيمة الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب المنازل المدمرة كلياً لعدد (560) متضرراً (3,950,000 ) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، وتبلغ قيمة دفعة المنشآت الصناعية (2,093,000 )
مليونين ومائة وثلاثة وتسعين ألف دولار أمريكي، يتم صرفها لعدد (272) منشأة صناعية.

وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

فيديو وصور: محكمة إسرائيلية تنظر في تمديد اعتقال &#34;عهد التميمي&#34;

فيديو وصور: محكمة إسرائيلية تنظر في تمديد اعتقال "عهد التميمي"

المالكي: سلمنا صكوك الانضمام لـ 22 اتفاقية ومنظمة دولية

المالكي: سلمنا صكوك الانضمام لـ 22 اتفاقية ومنظمة دولية

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

فيديو: قدورة فارس: تصرفات &#34;أورون حزان&#34; تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية

فيديو: قدورة فارس: تصرفات "أورون حزان" تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية

(100 دقيقة).. كرنفال شبابي لعرض المواهب الترفيهية في غزة

(100 دقيقة).. كرنفال شبابي لعرض المواهب الترفيهية في غزة

الرئيس: الوحدة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا لمواجهة الظروف المحيطة بالقضية

الرئيس: الوحدة الوطنية مصلحة فلسطينية عليا لمواجهة الظروف المحيطة بالقضية

التعليقات

الدنيا حكايات

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

شؤون فلسطينية

البرغوثي: اعتقال الأطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

البرغوثي: اعتقال الأطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

الوزير صيدم يكرم معلمتين متميزتين من غزة

الوزير صيدم يكرم معلمتين متميزتين من غزة

حكومة التوتفق تدين هجوم التفجيري على مدينة بطرسبورج الروسية

حكومة التوتفق تدين هجوم التفجيري على مدينة بطرسبورج الروسية

الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة &#34;الخيانة&#34; في رام الله

الأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة "الخيانة" في رام الله

عربي

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

منوعات

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده &#34;العام الجديد&#34;..وهذه بديلة شيرين

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده "العام الجديد"..وهذه بديلة شيرين

&#34;باب النجار مخلع&#34;.. صافيناز تستعين براقصة

"باب النجار مخلع".. صافيناز تستعين براقصة

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها