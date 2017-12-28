"دنيا الوطن" تطلق استفتاءها السنوي الخامس لعام 2017

رام الله - دنيا الوطنأطلقت "دنيا الوطن"، الموقع الأول في فلسطين، اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، استفتاءها السنوي الخامس للعام الحالي 2017.ويطرح استفتاء "دنيا الوطن"، جملة من المواضيع والقضايا الفلسطينية والعربية والدولية، في الجوانب السياسية والرياضية والاقتصادية والفنية، كما ويجري استفتاء على أهم الشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية في مجالات متنوعة.وتدعو "دنيا الوطن" قراءها الأعزاء إلى المشاركة في الاستفتاء الدوري، والتعبير عن آرائهم، معبرةً عن أملها بمشاركة واسعة من كافة الشرائح، وذلك للخروج بنتائج تعبر عن الواقع الحالي، والذي يستمر لأربعة أيام.يذكر، أن أول استفتاء أطلقته "دنيا الوطن" كان في عام 2013.