فيديو: سقوط الثلوج الملونة في روسيا.. هل ينذر بتفجير "إرهابي"؟

فيديو: سقوط الثلوج الملونة في روسيا.. هل ينذر بتفجير "إرهابي"؟
الثلوج الملونة في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
 شهد أحد أحياء مدينة (سانت بطرسبورغ) ظاهرة سقوط ثلج ملون ما بين البنفسجي والأزرق، حيث شعر سكان المدينة بالتشاؤم والخوف والقلق.

وعلى إثر ذلك، أسرع خبراء إدارة الرقابة على الطبيعة بتحليل الظاهرة الغامضة، وفقاً لما جاء على وكالة (انترفاكس) للأنباء.

وقد غطى الثلج أحد الشوارع، وكان أزرق اللون، أما الذي عثر عليه قرب مبنى مهجور في حي آخر، فلونه بنفسجي بوضوح، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).

وظهور الثلج الملون، ليس ظاهرة نادرة في روسيا التي سبق وتساقطت فيها ثلوج سوداء وزرقاء في 2013 وبعدها بعامين أيضاً، وقبلها سقطت في 2008 صفراء وحمراء، فقال العلماء حينها: "إن السبب يعود إلى رياح موسمية أقبلت بجسيمات صغيرة من النبات والرمال والغبار من سهول روسيا الجنوبية".

وحاولت السلطات بمدينة "شيليابينسك" طمأنة سكانها بأنه لا سبب للذعر من ثلج تساقط أزرق اللون على المدينة الواقعة إلى الشرق من جبال "الأورال" والمعروفة بأنها "بوابة سيبيريا" في روسيا، لكن بعض الأشخاص الذين مشوا تحت الثلوج المنهمرة الزرقاء واشتكوا من احتقان في الحلق وطعم حلاوة في أفواههم.

ولم يكن غريباً أن يقلق سكان المدينة التي ضربها في 2013 نيزك عنيف، طوى خبره العالم في ذلك الوقت، من أشياء غريبة تسقط من الأعالي، ونقلت الوكالات يومها عن امرأة قولها: "ذاب الثلج ودخلت المياه الزرقاء إلى البيوت والمكاتب، وفي إحدى المرات سقط علينا ثلج برتقالي، لكننا لم نشهد ثلجاً أزرق اللون من قبل" وفق تعبيرها.

ورجّحت شركة (فيتكس) المصنعة للمنتجات الغذائية، أن يكون اللون الأزرق ناتج عن مسحوق لتلوين البيض والحلوى، فقد سقط أحد المستوعبات عند فتحه، وتسرب المسحوق إلى نظام التهوية وانتشر في الخارج ولوّن الثلج بالأزرق.

وربطوا بين الثلج الملون والتفجير الذي شهدته (سانت بطرسبورغ)، وقبلها بأسبوعين، تعرضت مدينة "ساراتوف" الممتدة على ضفة نهر "الفولغا" لعاصفة ثلجية برتقالية اللون أيضاً، لكن علماء الأرصاد الجوية عزوا السبب إلى إعصار مر فوق الصحراء الإفريقية الغربية، وحمل الرمال عبر شبه جزيرة القرم وصولاً إلى الجنوب الروسي، مما أعطى الثلوج لوناً غير معتاد.

وفي إحدى المرات شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن.

أما الثلج الذي تساقط أزرق اللون باليومين الماضيين في St Petersburg فربطه بعض السكان، حتى بتفجير عبوة ناسفة إرهابية بمركز للتسوق فيها أمس الأربعاء، وأدناه فيديو تعرضه "العربية.نت" عن اللحظة التي حدث فيها التفجير الذي تسبب بجروح نالت من أشخاص، إضافة إلى خوف وقلق دب بمعظم سكان المدينة من الثلج الملون والإرهاب معاً.

الثلوج الغريبة الألوان في روسيا ليست دائماً "مسالمة" فقد ترافقها أخطار ومشاعر سلبية، بل ووسوسات لدى السكان، فقد شهدت مدينة "أومسك" بجنوب غرب سيبيريا، ثلوجاً سوداء مرتين على الأقل، رجحوا أنها نتجت من عصفات تلوث انبعثت من محطة محلية للطاقة، ولا زالوا يدرسون الأسباب للآن.

فيديو: الثلوج الملونة في روسيا

 



أخبار ذات صلة

إسرائيل تحتج على الهند بسبب موقفها ضد قرار ترامب

إسرائيل تحتج على الهند بسبب موقفها ضد قرار ترامب

الولايات المتحدة تقرر استئناف منح التأشيرات للأتراك

الولايات المتحدة تقرر استئناف منح التأشيرات للأتراك

مقابل 72 ألف دولار.. جزيرة (ناورو) صوتت لصالح إسرائيل بالأمم المتحدة

مقابل 72 ألف دولار.. جزيرة (ناورو) صوتت لصالح إسرائيل بالأمم المتحدة

روسيا: نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان يبعث على القلق الشديد

روسيا: نشر الصواريخ الأمريكية في اليابان يبعث على القلق الشديد

بسبب غلاء الأسعار والفساد.. متظاهرون إيرانيون يهتفون: &#34;الموت للديكتاتور&#34;

بسبب غلاء الأسعار والفساد.. متظاهرون إيرانيون يهتفون: "الموت للديكتاتور"

مسؤول روسي: واشنطن وبيونغ يانغ مستعدتان للعمل سوياً بشروط محددة

مسؤول روسي: واشنطن وبيونغ يانغ مستعدتان للعمل سوياً بشروط محددة

التعليقات

الدنيا حكايات

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وفتاة في بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وفتاة في بيت لحم

سلطات الاحتلال تسلم مواطنين إخطارات بالهدم جنوب الخليل

سلطات الاحتلال تسلم مواطنين إخطارات بالهدم جنوب الخليل

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

فيديو: قدورة فارس: تصرفات &#34;أورون حزان&#34; تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية

فيديو: قدورة فارس: تصرفات "أورون حزان" تعكس صورة الحكومة الإسرائيلية

عربي

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

منوعات

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده &#34;العام الجديد&#34;..وهذه بديلة شيرين

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده "العام الجديد"..وهذه بديلة شيرين

&#34;باب النجار مخلع&#34;.. صافيناز تستعين براقصة

"باب النجار مخلع".. صافيناز تستعين براقصة

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها