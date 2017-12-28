الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين لاستكمال تنفيذ اتفاق القاهرة

الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين لاستكمال تنفيذ اتفاق القاهرة
عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): إنه اجتمع مع عدد من المسؤولين المصريين المكلفين بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، المُوقع بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر2017 لتنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام.

ووفقًا للوكالة الرسمية، فإن الأحمد استعرض مع المسؤولين المصريين، خلال اللقاء الذي عقد الليلة الماضية، العقبات والعراقيل التي ظهرت فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، متابعًا: "نحن نؤكد ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ ما ورد في اتفاق المصالحة نصًا وروحاً وبشكل دقيق وأمين، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها القضية والشعب الفلسطيني تحديات ومخاطر ممثلة بقرار الرئيس الأميركي ترامب بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين، والتي تتطلب تمتين وحدة الجبهة الفلسطينية الداخلية".

وأضاف الأحمد: أن الوحدة الوطنية مهمة في سبيل إفشال التحرك الإسرائيلي الأميركي، وتجنيد طاقات الشعب الفلسطيني باتجاه إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن تفاصيل تنفيذ كل ما اتفق عليه له أهمية خاصة يجب إنجازها من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا عامل مساعد وأساسي في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعيداً عن التوتير والتصرفات الخاطئة.

وذكر الأحمد، أنه كان على اتصال مع حركة حماس أثناء تواجده في القاهرة؛ لتذليل جميع المصاعب والعقبات أمام مسيرة إنهاء الانقسام.

وأكد على ضرورة متابعة مصر الشقيقة رعايتها لمسيرة إنهاء الانقسام، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصياً هذه المسألة المهمة بتجنيد كل الطاقات والإمكانات الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفًا: لقد تم الاتفاق مع الجانب المصري على استمرار التواصل والتنسيق لإنجاز ما تم الاتفاق عليه، ونحن نقدر الدور المصري المتواصل بهذا الشأن.

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