محكمة الاستئناف تؤيد حكماً بالسجن 15 عاماً على مدان بالقتل

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الاستئناف بغزة، حكمها المؤبد لحكم محكمة بداية دير البلح بمعاقبة المدان (أ/ ك) بعقوبة الحبس مدة 15 سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف بتهمة القتل عن غير القصد للمجني عليه معمر أبو كميل، وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وبدون ترخيص، والمشاجرة في مكان عام، وذلك خلافاً لمواد القانون، وبعد صدور الحكم المستأنف، فإن الحكم قابل للطعن والنقض، طبقًا لنص المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.



يذكر، بأن المغدور معمر أبو كميل، قُتل بعد إصابته بطلق ناري خلال محاولته فض شجار بين أفراد عائلته، في مخيم البريج وسط قطاع غزة في عام 2012م