صيدم: إنتهاء أزمة الكلية الجامعية بخانيونس واعتماد شهادات خريجيها

قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، إنه يعلن عن انتهاء أزمة الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخانيونس، وإعادة عميدها د. أحمد أبو شنب مع عودة 35 دكتوراً من المستنكفين، واستئناف اعتماد شهادات الخريجين.





وأكد صيدم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أنه سيستأنف اعتماد شهادات، وسيزيد من بعض التخصصات لاستيعاب الطلبة، خاصة وأن منطقة الجنوب في قطاع غزة، تحتاج إلى المزيد من رفعة التعليم.





وأضاف صيدم، نبارك لأبناء الشعب الفلسطيني انتهاء هذه الأزمة، مبيناً أنهم سيتابعون كل القضايا المتعلقة بالكلية الجامعية في خانيونس حتى نطويها، ولدينا مشاريع عديدة لإنشاء المدارس ولبناء مائة مدرسة في قطاع غزة، ليتم توظيف طاقات جديدة من الخريجين.





خاص دنيا الوطن