ما الذي أعاق ترميم العلاقات الإسرائيلية الأردنية؟

ما الذي أعاق ترميم العلاقات الإسرائيلية الأردنية؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعلن مصدر سياسي إسرائيلي، أن السبب في إعاقة ترميم العلاقة الإسرائيلية الأردنية، هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، بحسب ما نقلته الإذاعة العبرية الرسمية.

وكشفت الإذاعة، أن الأردن وإسرائيل، توصلتا إلى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما، يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عرقل تطبيقه"، بحسب ما جاء على موقع (خبرني).

وأضاف المصدر الإسرائيلي، الخميس، أن "إسرائيل وافقت على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها، والاعتذار وتعويض ذوي المواطنيْن الأردنييْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة".

وثارت أزمة بين الأردن وإسرائيل بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترافقه السفيرة الإسرائيلية، بتنظيم استقبال "حار وحميمي"، لحارس الأمن مع نشر مكتبه صوراً له وهو يعانقه.

ورفض الأردن، منذ وقوع الحادث، السماح للسفيرة الإسرائيلية بالعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، وطالب بعزلها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في السادس من الشهر الجاري بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب العديد من الدول العربية والإسلامية وقاد لانتقادات دولية.

ويعتبر الأردن الراعي للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى.

فيديو أرشيفي:  العلاقات بين الأردن وإسرائيل شبه مجمدة بسبب القضية الفلسطينية

 

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