بوتين: هجوم سان بطرسبرغ عمل "إرهابي"

بوتين: هجوم سان بطرسبرغ عمل "إرهابي"
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن انفجار سان بطرسبرغ، الناجم عن عبوة يدوية الصنع في سوبرماركت والذي وقع أمس الأربعاء، عمل "إرهابي".

وقال بوتين: "بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبرغ"، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على عسكريين روس، شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن فرع وزارة الطوارئ في سان بطرسبرغ، أن  عبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في متجر التسوق في ضاحية كالينينسكي شمال غرب المدينة، حيث وصلت لجنة خبراء للتحقيق في الانفجار.

وقالت هيئة الطوارئ الروسية: "إن عشرة أشخاص أصيبوا، بينما أُجلي أكثر من خمسين آخرين إثر الانفجار، حيث دفعت الشرطة بتعزيزات عسكرية إلى الموقع.

وفي نيسان/ أبريل وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ خلف 16 قتيلاً وأكثر من 60 مصاباً.

فيديو أرشيفي: اللحظات الأولى بعد تفجير محطة مترو في سان بطرسبورغ

 

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