مصرع 40 شخصاً على الأقل بانفجارات في كابول

فيديو أرشيفي: لحظة وقوع إنفجار كابل

رام الله - دنيا الوطنلقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب عدد آخر بجروح في الانفجارات التي استهدفت مركزاً ثقافياً شيعياً في كابول اليوم الخميس، بحسب ما أعلن مسؤولون.وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "الهجوم استهدف مركز تبيان الثقافي، حيث كانت تجري مراسم بمناسبة الذكرى السنوية الـ 38 للاجتياح الروسي لأفغانستان عندما وقع الانفجار"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).ويقع المركز بالقرب من وكالة الصوت الأفغاني، التي أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى أنها يمكن أن تكون هي المستهدفة.