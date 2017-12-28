خامنئي يتوعد ترامب

خامنئي يتوعد ترامب
مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
أكد مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيفشل في موقفه المتشدد تجاه إيران، وأن طهران الآن أقوى مما كانت في فترة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي وصفه بـ"الأقوى والأذكى".

وأضاف خامنئي: كان ريغان أقوى وأذكى من ترامب، وكان أكثر قدرة على التمثيل في توجيه التهديدات حتى أنه تحرك ضدنا وأسقطوا طائرتنا، متابعًا: لكن ريغان ذهب وكما نؤمن فهو الآن يلقى عقاب الله.. بينما حققت إيران تقدما عظيما في كل المجالات منذ عصر ريغان.

وذكر: هذا الاتجاه سيتواصل تحت قيادة الرئيس الأميركي الحالي، وأي أمل من جانبهم في أن الجمهورية الإسلامية ستتراجع أو تضعف لا طائل من ورائه.

يشار إلى أنه، وفي عام 1988، أسقطت سفينة حربية أميركية طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج مما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 290 شخصًا، في حادث وصفته واشنطن بأنه خطأ غير متعمد، فيما ذكرت طهران أنه كان هجوماً متعمدًا على إيران التي كانت وقتها في حرب مع العراق.

ورفض ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر، الشهادة بأن طهران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015، وحذر من أنه ربما يلغي الاتفاق في النهاية.

كما أعلن ترامب تحولا في السياسة الأميركية تجاه طهران، في خطاب أعلن فيه نهجا أكثر صرامة تجاه إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية ولدعمها جماعات متشددة في الشرق الأوسط.

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