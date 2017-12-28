غواتيمالا تشكك في مقاطعة العرب لها اقتصادياً

غواتيمالا تشكك في مقاطعة العرب لها اقتصادياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة خارجية غواتيمالا، ساندرا خويل، إن قرار بلادها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس "سيادي" لا ينبغي أن يؤثر على علاقاتها بأي دولة أخرى.

وأكدت خويل بأنها لا تعتقد أن العالم العربي سيرد على قرار غواتيمالا بمقاطعتها اقتصاديا، وهو إجراء سبق وأن لجأت إليه الدول العربية لإرغام هذا البلد على التراجع عن قرار مماثل قبل عقدين ونيف.

وأوضحت: "ما نقوم به هو إعادة سفارتنا من تل أبيب إلى القدس حيث كانت لسنوات عديدة"بحسب "روسيا اليوم".

وقالت خويل في مؤتمر صحفي: "بأي حال، نحن مهتمون بالتحدث إلى الدول التي تنظر إلى الأمر على هذا النحو.. لكني أعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي مشكلة مع الدول الأخرى".

وأعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس،الأحد الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

من جانبها وصفت القيادة الفلسطينية قرار رئيس غواتيمالا بـ "المخزي والمخالف للقانون"، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو بالقرار.

فيديو: لحظة اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل
 


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