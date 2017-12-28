جماعات الحوثي تطلق صاروخاً باليستياً على مأرب

فيديو أرشيفي: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه السعودية

رام الله - دنيا الوطنأطلقت جماعات الحوثي صاروخاً باليستياً على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مأرب، في ظل المعارك الدائرة التي شهدت فيها الجماعات تقهقراً في عدة جبهات.وتمكن الجيش اليمني في الأيام الماضية من إحراز انتصارات على أكثر من جبهة، قابلها حالة من الانهيار والارتباك بين صفوف جماعات الحوثي، عقب الخسائر البشرية ومقتل العديد من القادة الميدانيين بالفترة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وتواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها بعد سيطرتها على أولى قرى مديرة أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء بمساندة من التحالف العربي، لتحكم قبضتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في مديرية نهم.ويأتي هذا التقدم بعد السيطرة التامة على جبال القناصين الاسترتيجية، والتي شن منها الجيش الوطني قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع المتمردين في مسورة وحبل المدفون المحاذي لها مما أدى إلى فرار الانقلابيين منها بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوفهم.ولا تقل جبهات القتال الدائرة في محافظة البيضاء ضراوة عن جبهة نهم حيث تخوض القوات الشرعية معارك عنيفة ضد الحوثيين في أطراف مديرية نعمان تزامنا مع قصف مقاتلات التحالف العربي أهدافا متحركة للمتمردين في منطقة قيفة بالبيضاء.وتأتي المواجهات عقب سيطرة القوات الشرعية على منطقة الساحة مركز مديرية نعمان ومبنى المديرية ومبنى إدارة الأمن.وفي شبوة تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان بعد تطهير وادي خير وهن أخر معقل للمتمردين في بيحان وشبوة.