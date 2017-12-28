جماعات الحوثي تطلق صاروخاً باليستياً على مأرب

جماعات الحوثي تطلق صاروخاً باليستياً على مأرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جماعات الحوثي صاروخاً باليستياً على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مأرب، في ظل المعارك الدائرة التي شهدت فيها الجماعات تقهقراً في عدة جبهات.

وتمكن الجيش اليمني في الأيام الماضية من إحراز انتصارات على أكثر من جبهة،  قابلها حالة من الانهيار والارتباك بين صفوف جماعات الحوثي، عقب الخسائر البشرية ومقتل العديد من القادة الميدانيين بالفترة الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتواصل القوات الشرعية اليمنية تقدمها بعد سيطرتها على أولى قرى مديرة أرحب الواقعة شمال العاصمة صنعاء بمساندة من التحالف العربي، لتحكم قبضتها على أجزاء من سلسلة جبال قطبين في مديرية نهم.

ويأتي هذا التقدم بعد السيطرة التامة على جبال القناصين الاسترتيجية، والتي شن منها الجيش الوطني قصفاً مدفعياً عنيفاً  على مواقع المتمردين في مسورة وحبل المدفون المحاذي لها مما أدى إلى فرار الانقلابيين منها بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بين صفوفهم.

ولا تقل جبهات القتال الدائرة في محافظة البيضاء ضراوة عن جبهة نهم حيث تخوض القوات الشرعية معارك عنيفة ضد الحوثيين في أطراف مديرية نعمان تزامنا مع قصف مقاتلات التحالف العربي أهدافا متحركة للمتمردين في منطقة قيفة بالبيضاء.

وتأتي المواجهات عقب سيطرة القوات الشرعية على منطقة الساحة مركز مديرية نعمان ومبنى المديرية ومبنى إدارة الأمن.

وفي شبوة تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها الكاملة على مديرية بيحان بعد تطهير وادي خير وهن أخر معقل للمتمردين في بيحان وشبوة.

فيديو أرشيفي: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه السعودية

 

أخبار ذات صلة

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

الجيش اليمني يحرز تقدماً في محافظة الجوف

حاكم دبي يحقق حلم إمرأة دعته لتناول الغذاء عبر الانترنت

حاكم دبي يحقق حلم إمرأة دعته لتناول الغذاء عبر الانترنت

التعليقات

الدنيا حكايات

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

المصالحة الفلسطينية إلى أين؟

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تسلم مواطنين اخطارات بالهدم جنوب الخليل

سلطات الاحتلال تسلم مواطنين اخطارات بالهدم جنوب الخليل

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

تتضمن كلمة مقتضبة للرئيس.. فتح توقد شعلة انطلاقتها مساء الأحد

البرغوثي: اعتقال الأطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

البرغوثي: اعتقال الأطفال وصمة عار في جبين الاحتلال الاسرائيلي

الوزير صيدم يكرم معلمتين متميزتين من غزة

الوزير صيدم يكرم معلمتين متميزتين من غزة

عربي

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

مقتل شرطي مصري وثلاثة مسلحين في هجوم مسلح بالعريش

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

ضمنهم الفلسطينية.. السعودية تعفي عدة جنسيات من رسوم العمالة الأجنبية

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

بعد القضاء على المسلحين.. روسيا: يجب على الامريكان مغادرة سوريا

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

ترحيبات بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية.. والجيش مستعد لتأمينها

منوعات

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده &#34;العام الجديد&#34;..وهذه بديلة شيرين

محمد فضل شاكر يجدّد أغنية والده "العام الجديد"..وهذه بديلة شيرين

&#34;باب النجار مخلع&#34;.. صافيناز تستعين براقصة

"باب النجار مخلع".. صافيناز تستعين براقصة

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

لأول مرة .. تامر حسني يتخلي عن لحيته ويُغير ملامحه

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها

أحدث إطلالة لحنان ترك تثير الجدل بين مُتابعيها