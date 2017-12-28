نائب رئيس الأركان: الانقسام الفلسطيني معجزة لأمن إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أكد يائير جولان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن "الانفصال بين غزة والضفة هو معجزة أمنية لصالح إسرائيل".



ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فقد نقلت عن جولان قوله: إن الانقسام والانفصال هو كنز استراتيجي أمني يجب المحافظة عليه.



وعن احتمالات الحرب مع (حزب الله)، ذكر جولان، أن إسرائيل تعمل على الحد من قدرات حزب الله دون الإنجرار إلى حرب شاملة معه، مبينًا أن تل أبيب لن تسمح بوجود إيراني خطير على حدودها، وأنها تحقق نتائج مرضية في هذا الإطار.