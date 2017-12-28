مجلس الشورى الإيراني يكلف الحكومة إعلان القدس عاصمة لفلسطين

مجلس الشورى الإيراني يكلف الحكومة إعلان القدس عاصمة لفلسطين
مجلس الشورى الايراني
رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم، على قرار يكلف الحكومة بإعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، فإن مجلس الشورى الإسلامي ناقش اليوم، مشروع قرار مستعجل وملحق بقانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، يكلف بموجبه الحكومة بإعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين، وحاز مشروع القرار على موافقة ساحقة في المجلس بواقع 207 أصوات من مجموع 229 نائباً حضروا الجلسة.

وأكد رئيس المجلس علي لاريجاني، "أن الإدارة الأمريكية حاولت توجيه ضربة للقضية الفلسطينية من خلال البحث عن صفقات إلا أنها فشلت في ذلك، وجاء التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعبر عن الرفض الدولي لهذه المحاولات".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة قراراً يرفض إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلى، ونقل سفارة بلاده إليها، ويؤكد أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس لاغية وباطلة.

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