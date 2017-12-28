إصابتان في انفجار بأكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا

إصابتان في انفجار بأكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا
جانب من المواجهات
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شخصان في انفجار وقع في أحد أفران أكبر مجمع لتكرير النفط في فنزويلا خلال إعادة تشغيل إحدى وحداته، وفقاً لما قاله زعيم نقابي وقريب أحد المصابين.

وقد وقع الانفجار في وحدة معالجة النافتا في مصفاة كاردون على شبه جزيرة باراجوانا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكر والد أحد العاملين المصابين، أن ابنه في مرحلة التعافي بعد الحروق التي أصيب بها.

والمجمع هو أكبر مركز تكرير في فنزويلا، وأحد أكبر المصافي في العالم إذ تبلغ طاقته 955 ألف برميل يومياً.

غير أن عمليات المصفاة تأثرت سلباً بالأعطال المستمرة وعدم وفرة الخام لتكريره.

فيديو أرشيفي: انفجار مصفاة نفط في فنزويلا ومقتل 39 شخصا

 

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