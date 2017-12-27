مئات المستوطنين يقتحمون كفل حارس وينفذون أعمال عربدة وسط البلدة

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم المئات من المستوطنين الليلة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بحماية من قوات كبيرة من جيش الاحتلال.



وقال مواطنون من البلدة إن نحو 700 مستوطن اقتحموا منطقة المقامات والأضرحة وسط كفل حارس، وأداوا طقوسا تلمودية في مقامات: النبي كفل، والنبي نون، والنبي يوشع.



وأوضحوا أن عملية انتقال المستوطنين مشيا على الأقدام من المدخل الرئيس للبلدة إلى منطقة المقامات ترافقت مع صراخ عال، وطرق الطبول، والرقص، والأهازيج؛ ما تسبب بإزعاج الأهالي.



وأشار المواطنون إلى أن اللافت في هذا الاقتحام بأنه لم يتزامن مع أي من الاحتفالات الدينية اليهودية التي اعتاد المستوطنون خلالها على اقتحام منطقة المقامات بحسب وكالة وفا.



يذكر أنه سبق هذا الاقتحام دخول وحدات راجلة ومحمولة من جيش الاحتلال، حيث أجبرت المواطنين على إخلاء الطرقات والمقاهي والمغادرة إلى المنازل تحت تهديد السلاح.



وقد تعرضت كفل حارس مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة لاقتحامات مماثلة، حيث تتعمد مجموعات من المتطرفين اليهود اقتحام المنطقة بزعم أنها تحوي أماكن مقدسة لهم، رغم أنها تعد أماكن تراثية إسلامية.