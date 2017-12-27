التربية وبيالارا تختتمان أسبوع التربية الإعلامية والمعلوماتية

رام الله - دنيا الوطن

اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب “بيالارا”، اليوم، فعاليات أسبوع التربية الإعلامية والمعلوماتية التدريبي، في مقر الوزارة، بتمويل من اليونسكو.



واستهدف الأسبوع التدريبي رؤساء أقسام العلاقات العامة والإعلام التربوي وموظفيها في مديريات التربية في المحافظات الشمالية والجنوبية، وعدداً من معلمي مدارس التربية الإعلامية؛ وتخلله عديد الفعاليات التي عُنيت بتعزيز مفهوم التربية الإعلامية وتعريف المشاركين بالمهارات الإعلامية المختلفة وكيفية التعامل مع الإعلام وإنتاج مواد إعلامية، كخطوة أولى للبدء بتعميم البرنامج في كافة مدارس الوطن، إذ تضمن الأسبوع التعرف على مهارات تدريبية جديدة منها صحافة الهواتف الذكية وإنتاج مواد إعلامية من عبر الهواتف، بالإضافة إلى الاطلاع على دليل التربية الإعلامية الذي يشكل نواة العمل لهذا البرنامج.



وفي هذا السياق، أكد مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية نديم سامي أهمية توظيف الإعلام في خدمة المجتمع الفلسطيني وبنائه، من خلال رسالة تربوية واضحة يسهم في خلقها وإيصالها الطلبة والمعلمون والأسرة التربوية كافةً، بامتلاكهم للمهارات الإعلامية اللازمة للتعامل مع الإعلام ووسائله المختلفة للحفاظ على الهوية الوطنية، أمام كافة سياسات الاحتلال وممارساته العنجهية.



وثمن سامي جهود بيالارا وشراكتها مع الوزارة، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع هو فرصة نوعية لترسيخ مفهوم التربية الإعلامية ودعم القطاع التربوي ومساعدته في إكمال دوره الوطني الفعّال، بالإضافة إلى تعزيز التربية الإعلامية كنمط حياة وضمان تحقيق حالة مستدامة من الوعي والتثقيف، خاصةً في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي المضطرد.



بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في بيالارا حلمي أبو عطوان ضرورة الاهتمام بالتربية الإعلامية وترسيخ مفهومها في المجتمع الفلسطيني، لما للإعلام من دور مهم وفعّال في التأثير والتغيير داخل المجتمع، خاصةً في ظل تطور وسائل اتصال وإعلام جديدة واستحداثها ، حتى أصبحت المنبر الأول في العديد من دول العالم، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع يهدف إلى توطين التربية الإعلامية، عبر العديد من ورش العمل التي تهدف إلى خلق فهمٍ واضح ومثمر للمنخرطين كافةً في هذا البرنامج النوعي، ومساعدتهم على التفكير الناقد وتحليل المضامين الإعلامية، وإشراك الطلبة في هذه العملية.



يشار إلى أن هذا الأسبوع يأتي في ختام العام الذي شهد إطلاق أول دليل للتربية الإعلامية، وافتتاح مخيمات صيفية، وتدريب مختلف الطواقم التربوية على المهارات الجديدة في ميدان التربية الإعلامية، كما تضمن أيضاً إطلاق جائزة أفضل طاقم مشرف في مدارس التربية الإعلامية.