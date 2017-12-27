إسرائيل: أنشأنا مجموعة سكّانية في سوريا للحفاظ على أمن الحدود

إسرائيل: أنشأنا مجموعة سكّانية في سوريا للحفاظ على أمن الحدود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب السابق، لقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء (احتياط) يائير غولان: إن الجيش قد أنشأ مجموعة سكّانية، وصفها "بذات مصالح واضحة"، وأكد أن هدفها هو "الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا".

وأوضح غولان في كلمته أمام معهد القدس للشؤون الاستراتيجية: "الآن مع انتشار وتقوية نظام الأسد، فإن هذا التحدي سيصبح تحدياً مثيراً للاهتمام"، وتابع: "هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق".

وبحسب موقع "i24 news" أضاف غولان، أنه لانتشار وتقوية نظام الأسد، أصبح صدى في هذه الساعات، على ضوء المعارك في الشق الشمالي لهضبة الجولان، التي تسيطر عليها سوريا، وهي جزء من محافظة القنيطرة.

وأكد موقع "النشرة"، أن مصادر في ​المعارضة السورية استغربت "الصمت الإسرائيلي، بعد اقتراب قوات النظام، وبالأخص ​الحرس الثوري الإيراني​ و​حزب الله،​ من السيطرة على بيت جن في الغوطة الغربية، على الحدود مع اسرائيل".

وقالت المصادر " إذا لم تتحرك إسرائيل و​أميركا​ اليوم، لصد التمدد الإيراني باتجاه حدود إسرائيل، ومنع فتح الجبهة الممتدة من ​لبنان​ إلى ​سوريا​، فمتى تتحركان؟" بحسب ما نقل الموقع اللبناني.


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