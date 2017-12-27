القواسمي: بعض قادة حماس يحنون لمربع الردح الإعلامي ولن ننجر إليه

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن بعض قادة حماس يحنّون إلى العودة لمربع الردح الإعلامي دون اكتراث لما يجري في القدس، الأمر الذي لن ننجر إليه مطلقاً احتراماً لشهدائنا وأسرانا وشعبنا وقضيتنا، وتحديداً لما يجري في عاصمتنا القدس.





وأكد القواسمي في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن فتح مصرة على جعل البوصلة موجهة إلى المكان الصحيح، وهو إنهاء الاحتلال عن أرض دولتنا وعاصمتها القدس.





وطالب حركة (حماس) بعدم تصدير مشاكلها وتحميلها للآخرين دون وجه حق، وعليها قراءة الاتفاق الموقع برعاية مصر بدقه وتنفيذه دون محاولات للالتفاف عليه، أو اتهام الآخرين جزافاً، وخلق أزمة مفتعلة في ظل ما نواجهه من تحديات كبيرة تحديداً في القدس.





وشدد القواسمي على إصرار الرئيس محمود عباس وحركة فتح والحكومة على إنجاز المصالحة، وإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاق الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في القاهرة دون مواربة أو مجاملات فارغة.

رام الله - دنيا الوطن