وزراء عرب يبحثون "إعلان ترامب"

وزراء عرب يبحثون "إعلان ترامب"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية ست دول عربية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، سيجتمعون في الأردن في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل؛ لبحث قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبحسب كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، التي نقلت عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قوله في مؤتمر صحفي: إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ويمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، عدولاً عن السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، وعن الاجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان وزراء الخارجية العرب، طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ بإلغاء القرار المتعلق بالقدس، وقالوا إن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام".

أخبار ذات صلة

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

السقا: القاعدة العسكرية التركية بالسودان تستهدف مصر والسعودية

السقا: القاعدة العسكرية التركية بالسودان تستهدف مصر والسعودية

ماذا قال شيخ الأزهر عن شجاعة &#34;عهد التميمي&#34;؟

ماذا قال شيخ الأزهر عن شجاعة "عهد التميمي"؟

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

السودان حول التقارب مع تركيا: &#34;ليمت بغيظه من يمت&#34;

السودان حول التقارب مع تركيا: "ليمت بغيظه من يمت"

التعليقات

الدنيا حكايات

شيرين رضا والتهجم على الدين الإسلامي

شيرين رضا والتهجم على الدين الإسلامي

شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين يقتحمون كفل حارس وينفذون أعمال عربدة وسط البلدة

مئات المستوطنين يقتحمون كفل حارس وينفذون أعمال عربدة وسط البلدة

وزراء التعليم العالي العرب يدعون لدعم مؤسسات البحث العلمي الفلسطينية

وزراء التعليم العالي العرب يدعون لدعم مؤسسات البحث العلمي الفلسطينية

الأزهر: نحرص على مشاركة وفود رفيعة &#34;بمؤتمر العالمي لنصرة القدس&#34;

الأزهر: نحرص على مشاركة وفود رفيعة "بمؤتمر العالمي لنصرة القدس"

&#34;الحركة العالمية&#34; تقدم شكوى ضد جيش الاحتلال

"الحركة العالمية" تقدم شكوى ضد جيش الاحتلال

عربي

وزراء عرب يبحثون &#34;إعلان ترامب&#34;

وزراء عرب يبحثون "إعلان ترامب"

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

منوعات

فيديو: نساء الأرياف بالصين يبعن شعرهن.. تجارة رابحة وأنوثة مفقودة

فيديو: نساء الأرياف بالصين يبعن شعرهن.. تجارة رابحة وأنوثة مفقودة

أول ظهور لهيفاء وهبي في إعلان معكرونة..شاهد تصرفها أمام الكاميرا

أول ظهور لهيفاء وهبي في إعلان معكرونة..شاهد تصرفها أمام الكاميرا

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

&#34;يمان&#34; طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟

"يمان" طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟