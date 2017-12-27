وزراء عرب يبحثون "إعلان ترامب"

رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول كبير في الجامعة العربية اليوم الأربعاء، أن وزراء خارجية ست دول عربية، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، سيجتمعون في الأردن في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل؛ لبحث قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وبحسب كالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، التي نقلت عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قوله في مؤتمر صحفي: إن الاجتماع سيضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



ويمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، عدولاً عن السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود، وعن الاجماع الدولي على ضرورة ترك وضع المدينة لمفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وكان وزراء الخارجية العرب، طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ بإلغاء القرار المتعلق بالقدس، وقالوا إن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام".