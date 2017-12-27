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شؤون فلسطينية
الاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز قلنديا بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن
2017-12-27
ارشيفية
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رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (بحدري حريديم): إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (18 عاماً) كانت تنوي تنفيذ عملية طعن عند معبر قلنديا.
ولم ترد تفاصيل أخرى حول الاعتقال.
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