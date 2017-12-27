الاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز قلنديا بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن





ولم ترد تفاصيل أخرى حول الاعتقال.





رام الله - دنيا الوطنقال موقع (بحدري حريديم): إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (18 عاماً) كانت تنوي تنفيذ عملية طعن عند معبر قلنديا.