السقا: القاعدة العسكرية التركية بالسودان تستهدف مصر والسعودية

السقا: القاعدة العسكرية التركية بالسودان تستهدف مصر والسعودية
الجيش التركي
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية
للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القاعدة العسكرية التركية في جزيرة (سوارك) السودانية واعطاء البشير حق اداراتها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تستهدف العداء ضد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ومحاولة التحكم في البحر الأحمر. 

وأعلن السقا أن تركيا تسعى لمحاولة "التغطية على فشلها
بالانضمام للاتحاد الأوروبي من خلال ايجاد قدم لها في افريقيا من جهة وفي نفس الوقت محاولة تهديد امن القاهرة والرياض لان جزيرة سواكن ستكون نقطة لتمركز المسلحين العائدين خاصة من سوريا واليمن وليبيا والعراق"، وفق تعبيره.

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