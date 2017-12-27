فيديو: دعوات فلسطينية لتغيير المصطلحات المتعلقة بالأسرى في الإعلام

رام الله - دنيا الوطنأكد المشاركون في ورشة عمل نظمتها وكالة الأبناء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ضرورة وجود مصطلحات موحدة في التعامل مع قضية الأسرى، تخدم القضية الوطنية، وتسهم في تقديم الأسرى بالصورة التي تليق بهم.وشدد المشاركون في الورشة، التي عقدت في مقر الغرفة التجارية بمدينة رام الله، وتناولت موضوع الأخطاء الشائعة الموجودة في النصوص الثقافية والتوثيقية المتعلقة بحالة الأسرى الفلسطينيين والعرب في الخطاب الإعلامي والسياسي الفلسطيني، على أهمية وجود قوائم مصطلحات موحدة تستخدم من جميع المؤسسات الوطنية.وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن أحد جوانب الصراع مع الاحتلال قائم على الرواية، الرواية التي نقدمها نحن والرواية التي يقدمها الاحتلال، والرواية ليست عملية سردية وحسب، بل نحن بحاجة لكل مفردة ومصطلح معنى سياسي وقانوني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.وأكد على أهمية دراسة المصطلحات التي تستخدمها المستويات السياسية والإعلامية الفلسطينية، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال فارس: إن مبادرة نادي الأسير في هذا المشروع التصويبي جاءت بعد ملاحظة تداول تلك المستويات لأخطاء عديدة، بإمكانها أن تسهم بشكل غير مقصود في تثبيت الأفكار التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تعزيزها.وفي ورقة عمل قدمتها رئيسة تحرير وكالة "وفا" خلود عساف، أكدت خلالها أن الوكالة بدأت بخطوات عملية في تطوير المصطلحات الإعلامية، خاصة في الأحداث الأخيرة منذ إعلان ترمب بأن القدس عاصمة إسرائيل، حيث تم استشارة عدد من القانونيين حول المصطلح الأنسب لتلافي الخطأ الذي وقعت به معظم وسائل الإعلام، والتي تتداول مصطلح "اعتراف ترمب".ودعت عساف إلى ضرورة عقد ورشات عمل تضم عدداً كبيراً من الصحفيين ووسائل الاعلام، بالتعاون مع نقابة المحامين حتى يتم التوافق على قائمة المصطلحات الصحيحة التي يجب تداولها في الإعلام الفلسطيني، وبالتالي تصبح نافذة أيضاً إلى الإعلاميين والباحثين العرب الذين يجدون المؤلفات الإسرائيلية لأخذ المعلومات عنها مقابل قلّة من مؤلفاتنا، وبذلك يقعون في شباك المعلومات المضللة والمزورة.وقالت: إن الإعلام الإسرائيلي يحاول من خلال مصطلحاته إسقاط التهم عن جيش الاحتلال بقتل الفلسطينيين، داعية إلى ضرورة تدارك الأخطاء في المؤسسات الإعلامية بما فيها (وفا).وسردت عساف عدداً من المصطلحات الخاطئة المتداولة في وسائل الإعلام الفلسطينية، مثل إطلاق صفة عرب إسرائيل على فلسطينيي الداخل، كذلك عقوبات جماعية بدلاً من انتهاكات، على اعتبار أن العقوبة تكون على ارتكاب مخالفات وجرائم، كذلك استخدام مصطلح المطالب الفلسطينية والصحيح هو الحقوق.