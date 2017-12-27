ماذا قال شيخ الأزهر عن شجاعة "عهد التميمي"؟

رام الله - دنيا الوطن

دان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، مؤكدًا أن شجاعتها ونضال أسرتها لهو دليل جديد على أن بطش الاحتلال وقمعه لن ينجح في إخماد روح النضال والمقاومة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الحر.



وقال الطيب في بيان صدر عنه، "شجاعة عهد التميمي ليست بمستغربة على نساء فلسطين، فما من امرأة فلسطينية إلا وهي أم شهيد أو زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد، كما أن لنساء فلسطين دورًا مشهودًا في الرباط بالمسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات الاحتلال "الصهيوني" وتدنيس المستوطنين، ولا يمكن للأزهر أن ينسى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حيث يشكلن عنوان النضال الفلسطيني".



إلى ذلك، طالب شيخ الأزهر، المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بواجبها في الدفاع عن عهد التميمي، وغيرها من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يكفل لهم القانون الدولي وكل الشرائع الدينية والإنسانية حق مقاومة الاحتلال من أجل تحرير أرضهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.