نتنياهو وليبرمان يتوعدان حماس وحزب الله بحرب "حاسمة"

رام الله - دنيا الوطن

أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، تهديدات ضد حركة حماس وحزب الله، بأن الحرب المقبلة، ستكون حاسمة لكلا التنظيمين.



وأكد نتنياهو خلال حفل تخريج طيارين إسرائيليين في قاعدة (هاتزرييم) الجوية، "ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في الشمال والجنوب، لن نسمح لإيران بأن تنشئ وجوداً لنفسها في سوريا من أجل إيذائنا".



وعن جبهة غزة قال نتنياهو: "الهدوء في غزة يعتمد على غزة نفسها، فنحن لن نسمح بتصعيد من حماس أو أي كيان آخر، بل سنستخدم كل وسائل الدفاع عن سيادتنا وأمننا، وأي مواجهة ستكون حاسمة".



أما وزير الجيش أفيغدور ليبرمان فهدد حزب الله اللبناني قائلًا: "إذا بدأت معركة في الشمال فسنضرب بقوة أكبر مما كانت في الماضي، هجماتنا ستكون صعبة جداً، وقواتنا الجوية ستكون قوات ساحقة، كما كانت سابقاً وفي السنوات المقبلة ستواجهنا تحديات لم تكن سابقًا ولم نواجهها أبدًا".