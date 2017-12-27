تهديدات بالقتل تصل إلى "أرون حزان"

تهديدات بالقتل تصل إلى "أرون حزان"
اورن حزان عضو الكنيست الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال أرون حزان عضو الكنيست الإسرائيلي: إنه استلم تهديدات على حياته وحياة عائلته، في أعقاب قيامه بترهيب أهالي أسرى قطاع غزة، أثناء زيارتهم لأبنائهم في السجون الإسرائيلية.

ونقل صحيفة (معاريف) العبرية، عن حزان قوله: إنه تلقى تهديدات بالقتل، مضيفًا: "حماس قامت بنشر عنواني كاملًا، ومن بعدها وأنا أتلقى تلك التهديدات".

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد علق في وقت سابق أمس، على مهاجمة حزان، أمهات الأسرى الفلسطينيين.

وتابع أبو عبيدة: "نقول للعدو بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة أخرى ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

فيما عقّب حزان، بالأمس، على أبو عبيدة قائلًا: تهديدات حماس لن تخيفني، سأواصل عمل كل ما يمكن وبقوة أكبر من أجل إسرائيل وأرض إسرائيل، بما في لذك العمل لإلغاء زيارات عائلات أسرى حماس، حتى يفهموا في غزة أنه من دون إعادة الأبناء، الجنديان اورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطن ابرا منغيستو، لن يحظى أسرى حماس بيوم هادئ واحد في إسرائيل. 

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