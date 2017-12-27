بعد لقاء نتنياهو بالحاخامات.. تحويل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات

رام الله - دنيا الوطن

بعد يوم واحد من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحاخامات يهود، صادقت حكومته، اليوم الأربعاء، على تحويل 40 ميلون شيكل لصالح المستوطنات.



وكشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، تفاصيل اللقاء اليهودي، حيث إن نتنياهو طلب دعم الحاخامات، في حين احتجوا هم على مسألة البناء في المستوطنات، ودمج النساء في الجيش الإسرائيلي.



ووفق ما نقلت (هآرتس)، عن مستوطنين فقد قالوا: إن الزيادة للمستوطنات قد نوقشت مسبقًا دون علاقة باجتماع يوم أمس. وأضافوا أن الحديث عن زيادة مقبولة خاصة في نهاية سنوات الميزانية.



وأضافت الصحيفة: أن المبلغ الذي صادقت عليه الحكومة يشتمل على "منحة أمنية" بقيمة 34.5 مليون شيكل للسلطات المحلية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، يضاف إليها 5.5 مليون شيكل لإقامة مراكز إسعاف أولي.



ونقل عن وزير في الحكومة قوله: "إن القرار بتحويل أموال فجأة إلى المستوطنات في الضفة وصل صباح اليوم، بعد لقاء نتنياهو مع الحاخامات، دون أن يتضح بالضبط إلى أين ستتجه الأموال".