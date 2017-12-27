محمود إسماعيل: قرار ترامب شجع الحكومة الإسرائيلية للاستمرار بعدوانها

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اسماعيل، إن حكومة الاحتلال وصلت إلى قمة العنصرية والعنجهية والغرور القاتل، وقد أصيبت بحالة هستيريا من صمود شعبنا الفلسطيني.



وأضاف اسماعيل في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن حكومة الاحتلال في حالة هستيرية من صمود شعبنا الفلسطيني ومواجهته لها بصدوره العارية النابعة من إيمانه بالحق وبوصوله لأهدافه الوطنية في الاستقلال والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، مؤكداً أن حكومة الاحتلال وصلت إلى قمة العنصرية والعنجهية والغرور القاتل، لأنها بدأت بالانحدار نحو القاع منذ شددت الحصار والقتل والاعتداء على المواطن الفلسطيني.



واعتبر اسماعيل ماتقوم به حكومة الاحتلال ردود فعل على الحالة الجماهيرية الفلسطينية والعربية والدولية التي أتت كـرد فعل على قرار ترمب الذي شجع هذه الحكومة اليمينة العنصرية الفاشية للاستمرار في عدوانها وفي سرقة الاراض الفلسطينية.



وقال اسماعيل: "أميركا بحد ذاتها أصبحت معزولة عن المجتمع الدولي وعن الانسانية الدولية وعن القانون الدولي بقرارها الذي إتخذته بشأن القدس".



وحول التصويت على مشروع قرار إعدام الأسرى، قال اسماعيل: "لا نستبعد اتخاذ حكومة الاحتلال أي إجراء أو أي تصرف ضد المواطن الفلسطيني، خاصة بعد اعتقالهم الطفلة عهد التميمي من منزلها في قرية النبي صالح والاعتداء على أسرتها"، مؤكداً أن بطولة وصمود أسرانا في المعتقلات جعلت سلطات الاحتلال تتصرف بردود فعل جنونية عنصرية.