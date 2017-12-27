بـ2.5 مليار دولار.. تركيا تشتري صواريخ "إس-400"

بـ2.5 مليار دولار.. تركيا تشتري صواريخ "إس-400"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، سيرغي تشيميزوف، إن بلاده ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة "إس-400" للصواريخ "أرض- جو"، مقابل 2.5 مليار دولار، في إطار صفقة تم الانتهاء تقريباً من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف تشيميزوف، أن تركيا ستدفع 45% من التكلفة مقدما، بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة، وتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس 2020، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وأججت الصفقة قلقا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف. 

وأوضح تشيميزوف، أن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ "إس-400" المتطورة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أكملتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة، وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية.

أرشيفي: نظام صواريخ "اس-400"
 

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