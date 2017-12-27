الشرطة التركية تعتقل 54 موظفاً بجامعة الفاتح في اسطنبول

الشرطة التركية تعتقل 54 موظفاً بجامعة الفاتح في اسطنبول
الشرطة التركية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، على اعتقال 54 موظفاً من جامعة الفاتح في اسطنبول، والتي أُغلقت بعد محاولة الانقلاب بسبب علاقتها برجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله غولن المتهم بضلوعه في الانقلاب.

ووفق وكالة الأناضول التركية، فإن لدى الشرطة أوامر باعتقال 171 أكاديمياً وموظفاً من جامعة الفاتح المغلقة باسطنبول باعتبارهم على صلة وثيقة بغولن.

وأوضحت أنه تم اكتشاف أن العاملين بالجامعة يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل النصية المشفرة الذي تقول الحكومة إنه شائع الاستخدام بين أنصار الداعية غولن.

وينفي رجل الدين أي تورط في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم الـ15 من تموز 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا، تم سجن أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة بينهم موظفون حكوميون وأفراد أمن، كما جرى وقف أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.

أرشيفي: أعداد المعتقلين في تركيا منذ محاولة الانقلاب
 

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