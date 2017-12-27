وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

أرشيفي: الخلافات الخليجية الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن التنافس الجيواستراتيجي الجاري في المنطقة، يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز المحور العربي، وعموديه الرياض والقاهرة، مشدداً على أن العالم العربي لن تقوده إيران أو تركيا، بل العواصم العربية مجتمعة.وأوضح قرقاش، في تغريدة له على (تويتر)، الأربعاء، أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده يجب أن يكون عربياً، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).وأضاف أن هناك محاور إقليمية عدة، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، ما يتطلب وجود رد عربي يدرك أبعاد ما يجري.