رُزق بها بصعوبة.. فلسطيني يُطلق على ابنته اسم "شيخة موزة" لتشابه ملامحهما

رُزق بها بصعوبة.. فلسطيني يُطلق على ابنته اسم "شيخة موزة" لتشابه ملامحهما
الطفلة شيخة موزة
 خاص دنيا الوطن
حين يعلم الوالدين أن فرداً جديد سيُزين عائلتهم، يبدأون باقتراح الاسم المُناسب خاصة عند تحديد جنسه ما إذا كان ذكراً أو أنثى.

لكن المواطن جهاد حسونة الجرجاوي من مدينة غزة، لم يحتار كثيراً أمام الخيارات، فقد اتبع تلك الظاهرة الغريبة التي انتشرت مؤخراً في غزة، وهي تسمية المواليد على أسماء المشاهير سواء كانوا قادة أو فنانين أو رؤساء.

وأطلق الجرجاوي اسم "شيخة موزة" على مولودته التي رُزق بها بعد عناء خمس سنوات تيمناً بزوجة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

يقول الجرجاوي لـ"دنيا الوطن" :" أنا متزوج منذ 17 عاماً، ولم يشأ الله أن أُرزق بالأطفال بشكل طبيعي، فلجأنا لعملية الزراعة ورُزقت بابني الأول قبل 10 سنوات".

وأضاف: "بقيت عائلتي صغيرة وطفلي يحتاج لشقيق، فلجأت إلى عملية زراعة جديدة بعد انتظار 5 سنوات رغم الأوضاع السيئة، ورزقت بشيخة موزة".

وأكد جرجاوي أن اطلاق هذا الاسم على ابنته لم يكن بهدف المال كما اتهمه البعض، بل تيمناً بشخصية الشيخة موزة وما قدمته دولة قطر للشعب الفلسطيني وخاصة غزة.

يقول الجرجاوي الذي يعمل كسائق تاكسي مأجور: "لا أريد أي دعم أو مال، فقط أريد أن يعلم الناس أن من يخدم الشعب الفلسطيني سنُقدره ونُخلد اسمه عبر أطفالنا".

وختم ضاحكاً: "وجدت ملامح ابنتي تُشبه إلى حدٍ كبير ملامح الشيخة موزة، وهذا أول الأسباب التي شجعتني على الإقدام على هذه الخطوة".







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