فرع بنك فلسطين الجديد في ضاحية البريد يباشر أعماله بالقدس

فرع بنك فلسطين الجديد في ضاحية البريد يباشر أعماله بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين المالية، عن بدء العمل في الفرع الجديد لبنك فلسطين في ضاحية البريد مدينة القدس، والذي يحمل الرقم 72، مضيفاً أن هذا الفرع يعد من الفروع الأولى للبنوك الفلسطينية في المنطقة التي ستعمل على تقديم خدمات مصرفية لأهلنا في مدينة القدس وضواحيها، وتلبية الاحتياجات المالية لمختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً للشمول المالي.

وقال الشوا على هامش زيارة قام بها مع عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية للبنك، بأن الفرع الجديد سيعمل على تقديم خدمات مصرفية تعزز الاقتصاد في مدينة القدس والمناطق المحيطة بها، وعلى تحسين النمو الاقتصادي، ومساعدة التجار والصناعيين وأصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرمن كافة القطاعات الاقتصادية على توسيع أعمالهم وتطويرها والمساهمة في توسعها.

وبين الشوا، بأن بنك فلسطين حقق إنجازات كبيرة خلال هذا العام، إلا أن افتتاحه لفرع ضاحية البريد في مدينة القدس يكتسب أهمية كبيرة، لأنه يعتبر تتويجاً انجازاته في العام 2017، والتي شهدت الكثير من التطورات، وكان أبرزها افتتاح البنك لمكتبه التمثيلي الثاني خارج فلسطين في العاصمة التشيلية سنتياغو.

وهنأ الشوا أبناء شعبنا بهذا الانجاز الذي يعد الأهم على صعيد التوسع والانتشار في مختلف محافظات الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته على استراتيجية البنك في دعم الاقتصاد الفلسطيني في كل المحافظات الفلسطينية عبر تقديم خدمات مالية متميزة وتسهيلات لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية تحسن أعمالهم وتطورها بما يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وبحسب الشوا، فإن الفرع الجديد في ضاحية البريد، سيعمل على تقديم خدمات مصرفية تتوائم مع الظروف الخاصة التي يعيشها أبناء شعبنا في المدينة المقدسة، وان عمليات البنك في ضاحية البريد ممتثلة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وكافة الاجراءات والقوانين المعمول بها في القطاع المصرفي الفلسطيني، في حين سيشكل الفرع الجديد ثمرة لرؤية البنك في تعزيز الكفاءة والإنتاجية ومرونته في العمل في مختلف الظروف. 



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