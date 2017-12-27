مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طيار سوداني مصرعه اليوم الأربعاء، بعد سقوط طائرته، فوق مدينة بورسودان شمال شرق البلاد، إثر عطل فني.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أحمد خليفة في بيان: "إثر عطل فني، سقطت طائرة تدريب من طراز (PT6) تتبع للكلية الجوية ببورسودان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضاف خليفة: "إن سقوط الطائرة أدى لاستشهاد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان سليمان، الذي كان يقودها في طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية".

فيديو أرشيفي: سقوط طائرة عسكرية سودانية غرب أمدرمان

 

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