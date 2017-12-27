مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

فيديو أرشيفي: سقوط طائرة عسكرية سودانية غرب أمدرمان

رام الله - دنيا الوطنلقي طيار سوداني مصرعه اليوم الأربعاء، بعد سقوط طائرته، فوق مدينة بورسودان شمال شرق البلاد، إثر عطل فني.وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أحمد خليفة في بيان: "إثر عطل فني، سقطت طائرة تدريب من طراز (PT6) تتبع للكلية الجوية ببورسودان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف خليفة: "إن سقوط الطائرة أدى لاستشهاد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان سليمان، الذي كان يقودها في طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية".