حماس تحمل الرئيس والحكومة مسؤولية الأوضاع المأساوية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وحكومة الحمد الله المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي يمر بها قطاع غزة، والتي طالت كل مناحي الحياة، وتحديداً الوضع الكارثي والخطير للقطاع الصحي، والذي بات على شفا الانهيار، وذلك نتيجة لعدم قيام الحكومة بواجباتها تجاه أبناء القطاع، واستمرار إجراءات رئيس السلطة العقابية ضد أهلنا في غزة.



وأكدت الحركة على لسان فوزي برهوم المتحدث باسمها في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لا يوجد أي مبرر لاستمرار هذه السياسة المقيتة، معتبراً أن الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يتطلب من الرئيس والحكومة القيام بواجباتهم كاملة، وتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.