أم الأسير عبد الرحمن للطيبي: "بارك الله فيك لأنك أخذت لي حقي"

أم الأسير عبد الرحمن للطيبي: "بارك الله فيك لأنك أخذت لي حقي"
رام الله - دنيا الوطن
قالت أم عبد الرحمن أبو لبدة في مقابلة هاتفيه للنائب المناضل د. أحمد الطيبي، رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة: "بارك الله فيك ويخلف عليك يا أحمد الطيبي يا مناضل، لأنك أخذت لي حقي وكان بنفسي أكون بجانبك".

جاء ذلك، في مكالمة هاتفيه مع النائب الطيبي الذي قال لها: "لك إخوة وأهل في الداخل وأنت ما قصرت".

وقالت أم عبد الرحمن للطيبي: يا ريت يطلع كمان مرة عشان أعمل بنصيحتك يا دكتور، وأشلح من رجلي وعلى وجه هذا الفاشي (اورن حازن)، وأنا أتابعك منذ سنوات، ونتمنى أن نلتقي بك، وشكراً لك ولكل النواب العرب.

وكان النائب الطيبي، قد رد بقوة على اورن حازن ووصف تصرف حازان بالنذل قائلاً: "فقط النذل يهاجم أمهات الأسرى لأنه يخاف من مواجهة الأبناء، وفي المرة المقبلة إن فعلها، يجب ضربه بالحذاء على رأسه".

وكانت أم عبد الرحمن، قد رفضت شتائم اورن حازن، وردت قائلة: ابني رجل رجل.

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