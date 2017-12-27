الحمد الله و كونو يضعان حجر الاساس لمشروع منطقة اريحا الصناعية الزراعية

الحمد الله و كونو يضعان حجر الاساس لمشروع منطقة اريحا الصناعية الزراعية
رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير خارجية اليابان تاروكونو
رام الله - دنيا الوطن- فتحي براهمة 
تصوير زيدان الرازم 

افتتح رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله ووزير خارجية اليابان تاروكونو المرحلة الثانية من مشروع منطقة اريحا الصناعية الزراعية الذي تمول حكومة اليابان تنفيذه مساهمة منها لدعم الاقتصاد الفلسطيني ، واكدا خلال كلمتيهما في الاحتفال  على عمق العلاقات الفلسطينية / اليابانية ،كما شددا على ضرورة التزام العالم بحل الدولتين ، ثم توجها بعد ذلك لإزاحة الستارة ايذاننا ببدء المرحلة الثانية من المشروع الواقع الى الجنوب الشرقي من مدينة.

وكان في استقبال الحمد الله وكونوا محافظ اريحا والاغوار ووزيرة الاقتصاد الوطني ووزير الاشغال العامة  وممثل اليابان لدى فلسطين وممثلين رسميين  عن الجانبين الفلسطيني والياباني.

سبق ذلك زيارة الوزير الياباني   جامعة القدس في ابو ديس ، التقى خلالها  مع رئيس الجامعة الدكتور عماد أبو كشك، لبحث سبل تعزيز الدعم الياباني للجامعة، تتويجا للعلاقة القائمة بين الطرفين، ولتبني تجديد وتحديث مبنى المجمع الصحي بالجامعة.


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