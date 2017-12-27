وزير الصحة يقرر إعفاء مرضى الثلاسيميا والهموفيليا من رسوم العلاج

وزير الصحة يقرر إعفاء مرضى الثلاسيميا والهموفيليا من رسوم العلاج
وزير الصحة جواد عواد
رام الله - دنيا الوطن
 أصدر وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم الأربعاء، قراراً بإعفاء مرضى الثلاسيميا والهموفيليا من رسوم العلاج والفحوصات المخبرية، التي تجرى داخل مراكز الوزارة.

وقال د. عواد: إن هذا القرار يأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة وسياسة الحكومة الفلسطينية للتخفيف من الأعباء المالية والنفسية عن المرضى المصابين بالأمراض المزمنة.

وكان وزير الصحة، قد أصدر قرارات سابقة بإعفاء مرضى زراعة الكلى من رسوم العلاج داخل مرافق الوزارة، إضافة إلى إعفاء من يحاول الانتحار من دفع رسوم العلاج، ورعاية تلك الحالات من الناحية النفسية، وإعفاء النساء "المعنفات" من رسوم التقارير الطبية من المستشفيات الحكومية.

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