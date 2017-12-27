فيديو: مقتل شخص خلال عملية احتجاز رهائن في موسكو

فيديو: مقتل شخص خلال عملية احتجاز رهائن في موسكو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
احتجز رجل عدة أشخاص اليوم الأربعاء، في مصنع لإنتاج الحلوى بجنوب شرقي العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أفاد به مصدر أمني روسي.

وذكر المصدر لموقع (روسيا اليوم)، أن شخصاً مسلحاً فتح النار، وقتل أحد الأشخاص، مؤكداً أن المسلح يحتجز عدة أشخاص كرهائن الآن.

وفي السياق قال المصدر: "إن الشرطة طوقت منطقة الحادث".

وكانت الدائرة الصحفية في المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية، قد أفادت في وقت سابق، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو.

وتقول الشرطة: "إن المسلح، وهو المالك السابق للمصنع، تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول".

وقال مصدر: "إن خلافاً وقع بين المالك السابق للمصنع وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المبنى، مضيفا: "إنه خلال التلاسن أطلق المالك النار على المحيطين به فقتل أحد الأشخاص".

فيديو: مقتل شخص في عملية احتجاز رهائن جنوب شرق موسكو

 

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