الرئيس الإسرائيلي يدعم المظاهرات ضد الفساد الحكومي

الرئيس الإسرائيلي يدعم المظاهرات ضد الفساد الحكومي
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن رئيس الدولة الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أشاد بمظاهرات مكافحة الفساد في تل أبيب وميدان صهيون في القدس، خلال كلمة ألقاها، أمس، في مؤتمر دوف لوتمان للتربية والديمقراطية في الجامعة المفتوحة.

وقال ريفلين ذلك في ظل التحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة: "لاحظوا أن كل هذه الأمثلة انتقلت من الكلمات إلى الأفعال، خرجت من الشاشة وسيطرت بشكل حقيقي. في ساحة هغورن، ساحة هبيما، ساحة سفرا، ساحة السينماتيك.. لا بديل لساحات المدينة الحقيقة، المادية".

 وأضاف ريفلين: "يجب علينا تنشئة جيل يتذكر أن الديمقراطية الحقيقية يمكن ان تبدأ على الانترنت، ولكنها لن تحل محل الحاجة وضرورة المشاركة في النقاش والعمل الهامين".

وتعرض ريفلين إلى انتقاد شديد من قبل اليمين، وقد ادعى كثيرون أنه يحرض منذ فترة طويلة المواطنين على الخروج وإسقاط الحكومة.

وغرد الصحافي شيمعون ريكلين على حسابه في (تويتر)، "أنه يمكن فقط للرئيس الانتقامي والباحث عن التشريفات، والذي أظهر قلباً خشناً إزاء إزاريا، أن يشجع المواطنين على التظاهر ضد نتنياهو".

أما إلداد ينيف، أحد منظمي المظاهرات الأسبوعية في تل أبيب، فقد نشر على حسابه في (تويتر) الخطاب الذي أدلى به ريفلين في المؤتمر، وكتب: "إن رئيس الدولة يرفع بكل قوة مظاهرات الأمل التي ننظمها في بيتاح تكفا وروتشيلد"، وأضاف صورة "قلب" وكتب: "سننتصر".

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