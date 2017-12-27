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فيديو: حركات غير طبيعية لابن الرئيس دونالد ترامب
2017-12-27
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يظهر فيه ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحالة غير طبيعية.
وقد أظهر الفيديو حركات غير طبيعية، يقوم بها ابن ترامب بوجهه.
فيديو لابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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