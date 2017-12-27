فيديو: حركات غير طبيعية لابن الرئيس دونالد ترامب

فيديو لابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يظهر فيه ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحالة غير طبيعية.وقد أظهر الفيديو حركات غير طبيعية، يقوم بها ابن ترامب بوجهه.