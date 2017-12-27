السودان حول التقارب مع تركيا: "ليمت بغيظه من يمت"

فيديو: استقبال تاريخي لأردوغان بالسودان



رام الله - دنيا الوطنقال إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني: إن بلاده لم ولن تكون طرفاً في أي محور، وهي لا تؤمن بسياسة الأحلاف التي تحدث في المنطقة.وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، رد غندور على احتمال دخول الخرطوم في حلف إقليمي مع تركيا وإيران وقطر، بأن السودان منفتح على "أي تعاون عسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وأي ترتيبات عسكرية مع تركيا واردة".وتابع: تم التوقيع على اتفاقية، يمكن أن ينتج عنها أي من أنواع التعاون العسكري.إلى ذلك، رد غندور على الانتقادات التي وجهها إعلاميون مصريون للسودان على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان قائلاً: "ليمت بغيظه من يمت وليفرح بسعدنا وفرحنا من يفرح".وأعرب غندور عن استغرابه "لردود بعض أجهزة الإعلام المصرية، لكن لا نأخذ كل الشعب المصري بجريرة بعضهم، وواضح أن هناك من لا يفهم كيف تُدار العلاقات بين الدول".بدوره، قال وزير الخارجية التركي: "أنا أشاطر ما ذكره غندور وأن غالبية الشعب المصري يشعر بالسعادة من هذه الزيارة، ماذا نعمل من يفرح بها فليفرح، والذين ينزعجون، فليكونوا في هذا الهم".ونفى أوغلو، وجود محور تركي قطري إيراني، عاداً مثل هذا الادعاء "مجرد فتن لا يجب الاستماع إليها"، متابعًا: "نحن الآن في علاقة حميمة جداً مع السودان فهل هناك محور تركي سوداني".