لافروف: مهمتنا الرئيسية دحر "جبهة النصرة"

رام الله - دنيا الوطن

قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: إن المهمة الرئيسية لبلاده وحلفائها تتمثل بدحر (جبهة النصرة) عن الأرض.



وأكد لافروف خلال لقائه مع رئيس تيار (الغد السوري) المعارض، أحمد الجربا، اليوم الأربعاء: "نحن نلاحظ تغيرات إيجابية في سوريا، وقد تم توجيه ضربة حاسمة إلى تنظيم الدولة، وعلى الرغم من أن بعض المسلحين الذين فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سوريا أو الهروب إلى الخارج، إلا أنه من الواضح أن القتال الأساسي قد انتهى".



وأوضح، أن المهمة الرئيسية لمحاربة (الإرهاب) هي دحر (جبهة النصرة)، وأن الجيش السوري وحلفاءه بدعم روسي يتقدم على مواقع التنظيم، لكنه يبدي مقاومة، بسبب حصوله على دعم خارجي.



وأشار الوزير الروسي إلى أن القوات الجوية الروسية ستدعم الجيش السوري في حال تنامي نشاط الجبهة، متابعًا: لهذا الغرض اتخذ القرار المبني على اتفاقية مع دمشق، حول القاعدتين الدائمتين للقوات المسلحة الروسية في طرطوس وحميميم.