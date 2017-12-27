الاحتلال يقمع مسيرة في بيت لحم ويعتقل ناشطاً

الاحتلال يقمع مسيرة في بيت لحم ويعتقل ناشطاً
رام الله - دنيا الوطن
 قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسيرة في بيت لحم، منددة بإعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس، واعتقلت ناشطاً، واعتدت على صحفي.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسيرة، دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمركز النسوي، والمنظمات الشعبية، انطلقت من منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، مروراً بشارع القدس الخليل، وصولاً إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث قمعها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع موجهات.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة، كما اعتدت على المصور الصحفي ناصر الشيوخي، وحاولت منعه من تغطية الأحداث.

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