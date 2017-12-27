تشديد الحراسة على "أرون حزان" بعد تهديدات "أبو عبيدة"

تشديد الحراسة على "أرون حزان" بعد تهديدات "أبو عبيدة"
اورن حزان عضو الكنيست الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن ضابط الكنيست يوسف غريف، قرر أمس، بعد تقييم للأوضاع وبالتنسيق مع الشرطة ورئيس الكنيست يولي ادلشتين، تعيين حارس خاص لعضو الكنيست اورن حزان (ليكود) في أعقاب التهديدات التي تلقاها من حماس، إثر اعتراضه لحافلات الركاب التي نقلت عائلات الأسرى الفلسطينيين وتوجيه شتائم لهم، أمام سجن نفحة.

وقال حزان، أمس، معقباً: "التهديدات لن تخيفني، سأواصل عمل كل ما يمكن وبقوة أكبر من أجل إسرائيل وأرض إسرائيل، بما في لذك العمل لإلغاء زيارات عائلات أسرى حماس، حتى يفهموا في غزة أنه من دون إعادة الأبناء، الجنديان اورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطن ابرا منغيستو، لن يحظى أسرى حماس بيوم هادئ واحد في إسرائيل".

وحول قرار تعيين حارس له، قال حزان: إن "معايير الحراسة خاضعة للجهاز الأمني، وأنا أثق بأنهم يعرفون ما الذي يفعلونه بأفضل الطرق".

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد علق في وقت سابق أمس، على مهاجمة حزان، أمهات الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبو عبيدة في هذا الصدد: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول.. وبدلاً من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلاً من مسؤولياتكم وهروباً من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

وتابع أبو عبيدة: "نقول للعدو بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة أخرى ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

أخبار ذات صلة

ترامب بدأ في عقاب العالم

ترامب بدأ في عقاب العالم

فيديو: جرحى بانفجار داخل مركز تجاري في روسيا

فيديو: جرحى بانفجار داخل مركز تجاري في روسيا

بعد لقاء نتنياهو بالحاخامات.. تحويل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات

بعد لقاء نتنياهو بالحاخامات.. تحويل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات

للمرة الرابعة.. بوتين يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الروسية 2018

للمرة الرابعة.. بوتين يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الروسية 2018

رداً على خطوة مماثلة.. البرازيل تطرد السفير الفنزويلي لديها

رداً على خطوة مماثلة.. البرازيل تطرد السفير الفنزويلي لديها

بـ2.5 مليار دولار.. تركيا تشتري صواريخ &#34;إس-400&#34;

بـ2.5 مليار دولار.. تركيا تشتري صواريخ "إس-400"

التعليقات

الدنيا حكايات

شيرين رضا والتهجم على الدين الإسلامي

شيرين رضا والتهجم على الدين الإسلامي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز قلنديا بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يعتقل فتاة عند حاجز قلنديا بزعم نيتها تنفيذ عملية طعن

قراقع: بعزيمة أحرار العالم ستبقى &#34;القدس عاصمة لفلسطين&#34;

قراقع: بعزيمة أحرار العالم ستبقى "القدس عاصمة لفلسطين"

فيديو: دعوات فلسطينية لتغيير المصطلحات المتعلقة بالأسرى في الإعلام

فيديو: دعوات فلسطينية لتغيير المصطلحات المتعلقة بالأسرى في الإعلام

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لـ&#34;خالدة جرار&#34;

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري لـ"خالدة جرار"

عربي

وزراء عرب يبحثون &#34;إعلان ترامب&#34;

وزراء عرب يبحثون "إعلان ترامب"

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

التحالف العربي: إيران زودت الحوثيين بصواريخ باليستية لاستهداف السعودية

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

وزير الخارجية الإماراتي: المحور العربي لن تقوده إيران أو تركيا

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

مصرع طيار سوداني بعد سقوط طائرته فوق مدينة بورسودان

منوعات

فيديو: نساء الأرياف بالصين يبعن شعرهن.. تجارة رابحة وأنوثة مفقودة

فيديو: نساء الأرياف بالصين يبعن شعرهن.. تجارة رابحة وأنوثة مفقودة

أول ظهور لهيفاء وهبي في إعلان معكرونة..شاهد تصرفها أمام الكاميرا

أول ظهور لهيفاء وهبي في إعلان معكرونة..شاهد تصرفها أمام الكاميرا

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

صدمة .. عبدالله بالخير: تزوجت هيفاء وهبي ولهذا السبب انفصلنا

&#34;يمان&#34; طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟

"يمان" طفل سوري مُعجزة.. هل يفوز بلقب The Voice Kids؟