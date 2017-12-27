تشديد الحراسة على "أرون حزان" بعد تهديدات "أبو عبيدة"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن ضابط الكنيست يوسف غريف، قرر أمس، بعد تقييم للأوضاع وبالتنسيق مع الشرطة ورئيس الكنيست يولي ادلشتين، تعيين حارس خاص لعضو الكنيست اورن حزان (ليكود) في أعقاب التهديدات التي تلقاها من حماس، إثر اعتراضه لحافلات الركاب التي نقلت عائلات الأسرى الفلسطينيين وتوجيه شتائم لهم، أمام سجن نفحة.



وقال حزان، أمس، معقباً: "التهديدات لن تخيفني، سأواصل عمل كل ما يمكن وبقوة أكبر من أجل إسرائيل وأرض إسرائيل، بما في لذك العمل لإلغاء زيارات عائلات أسرى حماس، حتى يفهموا في غزة أنه من دون إعادة الأبناء، الجنديان اورون شاؤول وهدار غولدين، والمواطن ابرا منغيستو، لن يحظى أسرى حماس بيوم هادئ واحد في إسرائيل".



وحول قرار تعيين حارس له، قال حزان: إن "معايير الحراسة خاضعة للجهاز الأمني، وأنا أثق بأنهم يعرفون ما الذي يفعلونه بأفضل الطرق".



وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد علق في وقت سابق أمس، على مهاجمة حزان، أمهات الأسرى الفلسطينيين.



وقال أبو عبيدة في هذا الصدد: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول.. وبدلاً من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلاً من مسؤولياتكم وهروباً من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".



وتابع أبو عبيدة: "نقول للعدو بدلاً من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالاً صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة أخرى ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب، ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".