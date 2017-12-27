وزير يوناني يتهم أوروبا بالنفاق في قضية اللاجئين

وزير يوناني يتهم أوروبا بالنفاق في قضية اللاجئين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الهجرة اليوناني، يانيس موزالاس، الثلاثاء (نفاق) أوروبا التي قال إنها ترفض تقاسم أعباء مئات من القاصرين الذين يعيشون بمفردهم في مخيم في موريا في جزيرة ليزفوس في بحر إيجه.

وقال الوزير، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية، مساء الاثنين، نشرتها الوزارة الثلاثاء "في موريا لدينا مشكلات مع اللاجئين القصر الذين هم بدون أهلهم، نحن نطلب من أوروبا أن تأخذ بعضهم ولكنها لا تفعل"، حسب (فرانس برس).

ويعيش وفق مصدر وزاري 250 قاصراً بدون أهلهم في موريا بالإضافة إلى 68 قاصراً مع أقارب لهم.

وزار الوزير المخيم الاثنين بمناسبة عيد الميلاد في حين نشرت وسائل الإعلام اليونانية والأجنبية تقارير عن ظروف العيش البائسة في المخيم الأكثر اكتظاظاً بين مخيمات الجزر اليونانية في بحر إيجه، والتي تستقبل أكثر من خمسة آلاف لاجئ في حين أن قدرتها الاستيعابية لا تزيد عن 2300.

وقال موزالاس: "يجب أن تكف أوروبا عن النفاق، من السهل كيل الاتهامات، لكن الصعب هو تحمل أعباء اللاجئين والمهاجرين من دون الإضرار بمصالح المجتمعات المحلية، وهذا ما علينا فعله".

وزاد البرد والمطر من الظروف البائسة في موريا، حيث لا يزال بعض اللاجئين يعيشون في خيام، لكن موزالاس أكد أنه سيتم إرسال مستوعبات إضافية قريباً لإيوائهم.

وعبرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها" إزاء الوضع في موريا، وقال ممثلها بوريس شيشيركوف إن "عائلات ورضع ومعوقين يعيشون في خيام ليس فيها وسائل للتدفئة"، معرباً عن قلقه حيال وجود "توتر" بين سكان المخيم، وتسبب الطقس البارد السنة الماضية بوفاة ثلاثة من لاجئي موريا.

أرشيفي: اللاجئون في أوروبا
 

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